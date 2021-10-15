15 октября 2021 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили новость о том, что 14 октября в Тбилиси состоялся митинг в поддержку бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили

Оксана Переможенко, , 17:45 — REGNUM В Тбилиси на площади Свободы 14 октября состоялся митинг в поддержку бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Протестующие требовали освобождения Саакашвили из тюрьмы.

Михаил Саакашвили Иван Шилов © ИА REGNUM

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Новость обсудили читатели украинских телеграм-каналов VESTI, «Украина Сейчас» и «Наглый». Также новость обсудили на странице канала «112 Украина» в социальной сети Facebook. Многие задались вопросом: не для того ли прибыл в Грузию Саакашвили, чтобы жизнь в стране перестала «быть спокойной».

«А, так вот и ответ, зачем этот дурачок в Грузию ломанулся — прямо в СИЗО. Госдепу нужен был повод расшатать грузин и устроить очередной… майдан», — написал Ярп.

«Получается, все собравшиеся категорически против, чтоб Михо отвечал за совершенные ранее уголовные преступления?! Это подход в целом или всё-таки индивидуальный???» — не понимает Игорь П.

«Приехал в Грузию Саакашвили — и спокойная жизнь в стране закончилась», — добавила Татьяна.

«Вам не подозрительно, что Саакашвили просто ни с того ни с сего… вернулся в Грузию? Он же знал, что его закроют! И потом с помощью американцев устроить там «свой майдан» и прийти опять к власти?!» — задался вопросом Василий.

«Напоминает майдан», — добавил Тим.

Митинг в поддержку Саакашвили в Тбилиси Цитата из видео «სააკაშვილის გათავისუფლების მოთხოვნით გამართულ აქციას უცხოური მედია ეხმაურება» пользователя TV Kavkasia. youtube.com

«Чего он вообще туда перся? Понятно, что родина. Какой-то сценарий за всем этим…» — отметила Natalya G.

«В банановых республиках, как всегда, неспокойно. Грузия часть территории потеряла из-за майдана. Украина потеряла из-за майданутых. Веселье у мазохистов продолжается», — пишет один из комментирующих.

«А не специально для этого Саакашвили попался властям?..» — спросил «Метеор».

"Конечно! Радует, что есть-таки мыслящие люди! Именно поэтому он так широко оповещал о своем возвращении на горячо любимую родину…» — ответил ему kzkz.

«Ну, вы там и… Выпустите Михо, сделайте его президентом! Вам одного раза мало было? Жесть просто, гении, блин», — с сарказмом написал Sergey F.

«Конечно, нужен майдан, Грузия ещё не достигла такого уровня дна, как Украина», — в свою очередь не без сарказма добавил Anatoliy.

«Ничему жизнь людей не учит», — отреагировала OlgaN.

Петр Порошенко и Михаил Саакашвили (сс) European People's Party

«Если Михо сам сдуру решил приехать побудить, ничего не будет. А если… выполнял приказ хозяина, не мог откосить, значит, кому-то это нужно, кто-то профинансирует, завезет печеньки, подогреет ситуацию неизвестными снайперами или что-то новенькое зафигачит… Вот тогда начнется «веселье» и закончится кавказское долголетие», — отметил Виктор К.

«Ща по нужным новостям расскажут, что вся Грузия требует освободить Михо. Потом изобьют детишек — и вот уже новый президент у Грузии», — пишет Konstantin B.

«Да уж, не думал, что люди так глупы, ничему не учит опыт соседних стран, а потом будут жаловаться на то, что плохо жить стало», — написал Евгений В.

«Так для этого и был он туда заслан», — отметил Юра К.

«Правильно! Освободить его от ожидания приговора! Сразу на нары!» — пишет Наталья А.

«Вот зачем казачка заслали», — добавил Александр Р.

Михаил Саакашвили European People's Party

«Ничего нового, через неделю забудут, а через две недели проклянут», — отметил Иван П.

«Даже не думайте его освобождать… Он долгие годы домой не мог вернуться… Теперь он дома… Нельзя лишать человека отчего дома, его корней… Какое его будущее? На чужбине? Нет!» — с сарказмом подытожила Myroslava P.

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