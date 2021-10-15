Вашингтон, , 18:49 — REGNUM США приветствуют роль Греции как регионального лидера и столпа стабильности, подчеркнул госсекретарь США Энтони Блинкен в письме премьер-министру Греции Кирьякосу Мицотакису, сообщает AMNA 15 октября со ссылкой на правительственные источники.

Греция

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В письме также отмечается, что США по-прежнему привержены поддержке процветания, безопасности и демократии Греции.

Блинкен отметил, что двусторонние отношения между Грецией и США достигают новых высот, а обе страны вместе преодолеют вызовы глобальной пандемии.

Он сказал, что эти государства будут продолжать укреплять связи в рамках Стратегического диалога между США и Грецией, и отметил, что пересмотр двустороннего соглашения о взаимном оборонном сотрудничестве (MDCA) подтвердил «нашу приверженность и решимость продолжать углублять и расширять наше стратегическое оборонное партнерство в целях поддержания сильных, способных и совместимых вооруженных сил с целью содействия безопасности обеих стран…».

Блинкен подчеркнул, что обновленный MDCA расширяет стратегическое партнерство в области обороны и явно демонстрирует твердую решимость взаимно защищать суверенитет «и территориальную целостность наших стран от действий, угрожающих миру, включая вооруженное нападение или его угрозу».

В заключение говорится, что США твердо верят в уважение суверенитета и территориальной целостности, а также суверенных прав и юрисдикции в соответствии с международным морским правом.

14 октября министр иностранных дел ГрецииНикос Дендиаси госсекретарь США Энтони Блинкен подписали 14 октября обновленное Соглашение о взаимной обороне и сотрудничестве между двумя странами (MDCA) сроком действия на пять лет.