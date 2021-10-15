Москва, , 17:23 — REGNUM Министерство обороны России опубликовало видеозапись вытеснения эсминца ВМС США Chafee, пытавшегося нарушить государственную границу РФ.

Напомним, инцидент произошел 15 октября около 10:00 мск или 17:00 по местному времени.

Видеозапись демонстрирует, как корабль ВМС США отворачивает в сторону открытого моря.

Как сообщало, американский эсминец изменил курс и стал уходить от российской границы только под угрозой тарана большим противолодочным кораблём (БПК) Тихоокеанского флота «Адмирал Трибуц».

Эсминец Chafee убрался восвояси, когда между кораблями оставалось не более 60 метров.

Читайте ранее в этом сюжете: Эсминец ВМС США Chafee пытался нарушить границу России в Японском море