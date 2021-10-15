Вашингтон, 15 октября, 2021, 18:49 — ИА Регнум. Белый дом готовится возобновить в середине ноября пограничную политику времен экс-президента Дональда Трампа. Политика направлена на то, чтобы мигранты из Мексики оставались на родине, пока иммиграционный суд США рассматривает их дело. Об этом 15 октября сообщает CNN.

Дональд Трамп

Сроки возобновления данной политики зависят от Мексики и от того, согласится ли страна принять обратно тех, кто включен в программу.

Политика, неофициально известная как «остаться в Мексике», была приостановлена с приходом президента Джо Байдена и официально прекращена несколько месяцев спустя. Однако в августе федеральный судья в Техасе заявил, что Вашингтон нарушил Закон об административной процедуре, когда сворачивал программу, и приказал возобновить ее.