Москва, 15 октября, 2021, 17:19 — ИА Регнум. Запад не будет поддерживать Украину в случае, если она решится на войну с Россией. Об этом 15 октября заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM На Украине

«Если случится война Украина будет брошена один на один с Россией. Её Запад оставит. Помощи не будет», — сказал Коротченко.

Ситуация усугубляется еще и тем, что зима 2021−2022 годов ставит перед Украиной и её населением вопрос об элементарном выживании на фоне энергетического кризиса.

«Если украинский народ будет пассивен, он просто замёрзнет. И зачем нужна независимость, если вы замерзаете зимой от некомпетентности и коррупции правительства», — заявил участник ток-шоу.