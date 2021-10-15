София, 15 октября, 2021, 17:20 — ИА Регнум. Сильные снегопады, прошедшие накануне в северных и северо-западных регионах Болгарии, фактически парализовали автомобильное движение на нескольких основных горных магистралях страны. Об этом 15 октября сообщило болгарское телевидение.

Дарья Драй ИА REGNUM Снегопад

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Согласно официальной информации, массивный снежный покров стал причиной многочисленных аварий в западной части Балкан, а в районе Троянского перевала из-за ограниченной видимости скопились сотни грузовиков. На высокогорных массивах Витоша, Рила и Стара-Планина безопасность движения контролируют усиленные подразделения полиции.

В Агентстве дорожной инфраструктуры Болгарии журналистам заявили, что говорить о возникновении экстренной ситуации «преждевременно и бессмысленно». Директор департамента АДИ Даниил Иваничков сказал:

«Снегоуборочные машины работают в штатном режиме, с возложенными на них обязанностями наши сотрудники справляются».

Согласно прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в указанных районах пройдут дожди с мокрым снегом. Температура воздуха в горах поднимется до плюсовой отметки.