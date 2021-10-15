Лос-Анджелес, США, 15 октября, 2021, 17:14 — ИА Регнум. Джейк Джилленхол поучаствовал во флешмобе «Красный флаг» (red flag), высмеяв свои самые странные роли в кино. Об этом 15 октября сообщает портал Comicbook.

Скриншот с YouTube Джейк Джилленхол

На своей странице в Instagram актёр опубликовал кадры из картин «Окча», «Виновный», «Парень из пузыря» и «Стрингер». «Эта роль идеально подошла бы Джейку Джилленхолу», — такими словами он сопроводил пост. Издание предположило, что, по видимому, актёр таким образом намекнул, что эти его проекты были несколько эксцентричными.

https://www.instagram.com/p/CVBp-H8sGoe/

Для справки: в последние несколько дней в интернете набирает популярность мем «Красный флаг». В рамках этого флешмоба пользователи соцсетей дают понять, что некоторые вещи им категорически не нравятся.