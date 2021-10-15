Таллин, 15 октября, 2021, 17:11 — ИА Регнум. Эстония зависит от природного газа при производстве электроэнергии, а с учетом «зеленых инициатив» в Евросоюзе такая зависимость может еще возрасти. Об этом профессор энергетики Таллинского технического университета Алар Конист заявил на заседании парламента, сообщила пресс-служба парламента Эстонии.

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По его словам, существует большой риск того, что газ станет «переходным топливом» в ближнесрочной перспективе не только в Эстонии, но и стальном Евросоюзе, и что его потребление значительно возрастет, что поставит такие страны в зависимость от государств, расположенных за пределами Европейского Союза.

Конист признал, что большая часть потребляемого Эстонией газа поступает из России, и если увеличить потребление сжиженного природного газа, поставляемого морем, то его можно будет импортировать, например, из Америки и других стран.

Конист не исключил дальнейшего роста или сохранения высоких цен на электроэнергию, так как производственные мощности или мощности по ее производству в Эстонии (сланцевая энергетика — ИА REGNUM) становятся все меньше и меньше. По его словам, необходимы инвестиции, чтобы поддерживать систему и заставить ее работать.

«Если мы не будем инвестировать, во-первых, мы рискуем, что эта система перестанет работать, а, во-вторых, конечно, цены станут еще более нестабильными», — сказал Конист, добавив, что это одна из самых больших проблем будущего.