Вашингтон, 15 октября, 2021, 18:50 — ИА Регнум. США на следующей неделе могут одобрить первый биржевой фонд (ETF) на базе биткоин-фьючерсов, сообщает 15 октября Bloomberg со ссылкой на источники в Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Биткоин

Отмечается, что компании ProShares и Invesco Ltd уже несколько раз подали заявки на создание биржевых фондов, основанных на биткоин-фьючерсах.Напомним, что ранее глава SEC Гэри Генслер объяснил, что биткоин-ETF США должны базироваться на биткоин-фьючерсах Чикагской товарной биржи (CME) и соответствовать закону об инвестиционных компаниях 1940 года.

Как сообщало ИА REGNUM, базельский комитет по банковскому надзору, который объединяет регулирующие органы из ведущих мировых финансовых центров, предложил разработать «новый консервативный пруденциальный режим», который защитит мировую банковскую систему в случае краха криптовалют.