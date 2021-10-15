Чебоксары, 15 октября, 2021, 16:59 — ИА Регнум. В Чувашии с начала недели действует система считывания QR-кодов. Теперь доступ в ряд учреждений может быть предоставлен только вакцинированным от COVID-19 и тем, кто недавно переболел, а также при наличии «свежего» ПЦР-теста. Нововведения спровоцировали массу вопросов. Только за неделю число обращений на «Госуслуги. Решаем вместе» выросло четырехкратно и к пятнице, 15 октября, приблизилось к двум тысячам, сообщили ИА REGNUM в Центре управления регионом (ЦУР) Чувашской Республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус.

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По словам координатора ЦУР Чувашии Антона Грабко, «это абсолютный рекорд с начала года».

«Через портал госуслуг мы получали до 430 сообщений в день, посвященных этой теме. Ранее подобную, но чуть меньшую лавину сообщений мы фиксировали только в период старта кампании по вакцинопрофилактике коронавирусной инфекции в феврале», — отметил Грабко.

Он отметил, наибольшая доля обращений посвящена QR-кодам (сертификатам вакцинированного и переболевшего), а также записи на прививку.

По данным Минздрава Чувашии, в республике на текущий момент к вакцинации против коронавируса приступили более 350 тысяч человек, из них более 326 тысяч жителей полностью завершили процедуру.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Чувашии за прошедший день по данным на 15 октября выявили 118 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 17 пациентов.

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