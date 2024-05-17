Москва, 15 октября, 2021, 17:01 — ИА Регнум. Украина может начать войну с Россией. Такое развитие событий не исключил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

По мнению эксперта, страны НАТО готовят Украину к войне с Россией. Вопрос в том, рискнет ли Киев в конечном итоге пойти на такой шаг.

«Что будет с Украиной, если она вступит в военные действия с Россией? Украина рассчитывала на помощь США. Сейчас тяжелейших энергетически кризис, денег нет и США не дают Украине ни угля, ни сжиженного газа, ничего. То же самое Европа — хоть одеяла шерстяные украинским бабушкам привезли. Нет, они натаскивают украинских солдат убивать в условиях городской среды», — сказал Коротченко.