Киев, 15 октября 2021, 17:08 — REGNUM Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», народный депутат Виктор Медведчук считает, что сообщения о подозрении ему является «юридически ничтожными фактами», которые лишь случайно были набраны, чтобы «слепить» обвинения против него.
Об этом он заявил на судебном заседании, которое транслировал «Первый независимый».
«Если бы я не был юристом, я бы сказал, что это (сообщение о новом подозрении) — полный абсурд. А учитывая, что я все-таки имею какое-то отношение к юриспруденции, хотел бы сказать, что эти обвинения, которые инкриминируют мне по этим двум статьям, они, во-первых, и я подчеркиваю это, касаются ноября 2014 года и января 2015-го. Я акцентирую на этом внимание, потому что я считаю, что беспочвенность, которая сегодня положена в основу так называемой обоснованности так называемого мне сообщения о подозрении, является ничем иным как юридически ничтожными фактами, которые случайно были набраны для того, чтобы «слепить» это обвинение и говорить о нем сегодня», — отметил политик.
Медведчук обратил внимание суда, что обвинения, которые были выдвинуты ему прокуратурой, следствием, а подготовленные СБУ, являются незаконными по ряду причин и аргументов.
«Обвинения вроде государственной измены, которую сейчас органы СБУ, а они как первое, так и второе дело фактически полностью расследуют, а потом передают уже органам ГБР, действия СБУ в данном случае являются незаконными и нарушают напрямую ст. 36 УПК Украины. По каждому делу, и вообще это стало своего рода очередной статьей, как когда-то, я сегодня говорил в интервью журналистам, была хулиганка, так называемое привлечение к уголовной ответственности за хулиганство. В современных условиях власть идет по пути, что если не нравится что-то или идет вразрез с курсом политической действующей власти, тогда возникает вопрос, что это обязательно государственное особо тяжкое преступление», — пояснил политик.
ИА REGNUM напоминает, что ранее адвокат оппозиционного политика Лариса Чередниченко заявила, что новым подозрением власть делает все, чтобы Медведчук был лишен возможности исполнять обязанности народного депутата Украины в момент особенно актуальных политических процессов.
Власти Украины активно преследуют лидера ОПЗЖ с февраля этого года, а с мая политик находится под домашним арестом. В октябре Киев придумал ещё одно обвинение в адрес Медведчука, связанное якобы с поставками угля с Донбасса в 2014—2015 гг., притом что это топливо было нужно самим руководителям Украины, чтобы избежать холодной зимы.