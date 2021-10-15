Мадрид, 15 октября, 2021, 17:14 — ИА Регнум. Решение экстрадировать в США Клаудию Патрисию Диас Гильен, ухаживавшую за покойным президентом Венесуэлы Уго Чавесом, а после его смерти уехавшую в Доминиканскую Республику, а затем в Испанию, вынесла испанская Национальная судебная коллегия. США обвиняют Диас в «отмывании денег».

Marco Verch Professional Photographer and Speaker Суд

В опубликованном 15 октября заявлении судебной коллегии сказано, что запрос об экстрадиции США решено удовлетворить.

В Вашингтоне Гильен, которую Чавес, как сообщают СМИ, назначил ответственной за отдел казначейства Венесуэлы, обвиняют в том, что она оказала содействие предпринимателю Раулю Горрину в заговоре по обмену иностранной валюты.

Напомним, в 2018 году Гильен была задержана в Испании. Она обвиняет венесуэльские власти в том, что её преследую по политическим мотивам.