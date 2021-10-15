Токио, 15 октября, 2021, 16:56 — ИА Регнум. Bandai Namco основала студию GYAAR, которая будет заниматься разработкой инди-игр. Об этом 15 октября сообщает портал Gematsu.

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Издатель отметил, что GYAAR будет выпускать по одной игре в год, реализацией каждого проекта будут заниматься молодые сотрудники компании. В основу названия студии легло имя персонажа из её первой игры Survival Quiz CITY.

Напомним, Bandai Namco анонсировала Survival Quiz CITY в марте 2021 года. Это многопользовательская игра в жанре «викторины на выживание», ожидается, что её релиз состоится до конца 2021 года.