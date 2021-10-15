Члена британского парламента чуть не зарезали на встрече с избирателями
Лондон, 15 октября, 2021, 16:55 — ИА Регнум. Депутат британского парламента от правящей Консервативной партии Дэвид Амесс чуть не погиб на встрече с избирателями, сообщает 15 октября радиостанция LRC.
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Нож
По утверждению радиостанции, парламентария несколько раз ударили ножом во время встречи с избирателями в методистской церкви в графстве Эссекс.
На место инцидента уже прибыли судмедэксперты и сотрудники полиции.
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