Лондон, 15 октября, 2021, 16:55 — ИА Регнум. Депутат британского парламента от правящей Консервативной партии Дэвид Амесс чуть не погиб на встрече с избирателями, сообщает 15 октября радиостанция LRC.

Pixabay.com Нож

По утверждению радиостанции, парламентария несколько раз ударили ножом во время встречи с избирателями в методистской церкви в графстве Эссекс.

На место инцидента уже прибыли судмедэксперты и сотрудники полиции.

Информация уточняется.