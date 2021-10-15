Ярославль, 15 октября, 2021, 16:55 — ИА Регнум. Проект благоустройства Павловской рощи в Ярославле вызывает сомнение у Михаила Рахимова, который является представителем общественности в оргкомитете по общественным обсуждениям проекта. Об этом Рахимов рассказал корреспонденту ИА REGNUM. Общественник встретился с проектировщиком благоустройства — генеральным директором ООО «Архитектон» Павлом Гребенщиковым.

Ирина Бухтиярова Березы

Вопросы вызывают планы укладки нового газона и плитки, а также укрепления берега Волги.

«Я у них спрашиваю — что такое рулонные газоны, и для чего они нужны в роще? И так растёт трава, для чего вы хотите там укладывать рулонные газоны, которые нужно поливать? Отвечают: нет, это мы имели в виду, что где будут проводиться земляные работы, вот туда и будем укладывать газон. Я им сказал, ну так посейте траву. Это же будет проще, привезите земли. Надо всё прописывать это. Далее — широкоформатная плитка, также ничего не прописано. Береговое укрепление — прописан естественный сток воды, который был всю жизнь и там растут деревья вдоль берега», — говорит Михаил Рахимов.

Больше всего общественника удивил план реконструкции моста.

«В проекте написано, что будет реконструкция моста. А по факту капитальный ремонт. Подразумевается, что кирпичную кладку они не будут перекладывать. Они просто отобьют старую штукатурку, новой замажут и покрасят. Вот и весь ремонт. А там, возможно, нужно укрепление. Всё-таки сколько ему лет и лучше вообще тогда это не трогать», — пояснил Михаил Рахимов.

Основной проблемой Михаил Рахимов видит недостаток информации по проекту.

«Сметы нет, государственной экспертизы нет. Технического задания никто не давал. То есть когда в 2018 году проводили голосование (жители выбирали из нескольких возможных объектов благоустройства по программе инициативного бюджетирования — ИА REGNUM), включили одинаковый перечень работ. Неизвестно кто и при каких обстоятельствах. Люди проголосовали за картинки. Отсюда и все вопросы», — говорит общественник.

Рахимов отметил, что несмотря на обещания всё объяснить и исправить, пока он не уверен в том, что это будет сделано.

«Нам говорят: мы исправим, мы исправим. На словах одно, а по факту всегда получается другое. Веры нет, я честно скажу. Сколько у нас за последнее время с благоустройством всяких проблем», — подчеркнул общественник.

Как ранее сообщало ИА REGNUM в Ярославле было объявлено общественное обсуждение будущего благоустройства памятника природы в Дзержинском районе. Позднее местные власти решили заменить его на общественный опрос. Пока что помимо Михаила Рахимова свои заявки на участие в нём оставили ещё три человека.