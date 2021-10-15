Вашингтон, 15 октября, 2021, 18:50 — ИА Регнум. Техас может продолжить зарпещать аборты после шести недель после того, как федеральный апелляционный суд отклонил просьбу администрации президента США Джо Байдена остановть новый закон, ставший самым строгим национальным ограничением на аборты за последние 50 лет. Об этом 15 октября сообщает Fox News.

Daniel Mayer Законодательное собрание Техаса

Решение, принятое 14 октября, потенциально приближает рассмотрение закона в Верховном суде США, который ранее позволил техасским ограничениям на аборты вступить в силу.

Напомним, что техасский закон запрещает аборты после обнаружения сердечной деятельности, обычно это происходит на сроке около шести недель и до того, как некоторые женщины узнают о своей беременности.

С тех пор, как закон вступил в силу в начале сентября, техасские женщины начали обращаться в клиники в соседних штатах. Среди них есть пациентки в возрасте 12 лет. Отметим, что закон не делает исключений в случаях изнасилования или инцеста.