15 октября 2021 | Время чтения 4 мин

Еврейский народ заплатил высокую цену за свою независимость не для того, чтобы стать подчиненным государством Китая, пишет в газете Jerusalem Post преподаватель промышленного маркетинга и менеджмента в Иерусалимском технологическом колледже, заместитель заведующего кафедрой делового администрирования в Израильском колледже Туро Михаэль Хамфрис.

Климент Александров, , 17:45 — REGNUM Администрация президента США Джо Байдена, как и до того администрация Дональда Трампа, подняла вопрос о китайских инвестициях в Израиль. Проблема заключается не в конкуренции, а в обеспокоенности США тем, что углубление отношений Китая с экономикой Израиля сделает еврейское государство уязвимым для китайского шпионажа и внешнеполитического влияния.

Израиль Иван Шилов © ИА REGNUM

Начиная с начала 2000-х годов Китай приступил к реализации своей инициативы «Пояс и путь». Цели инициативы заключаются в расширении Китаем мирового охвата за счет подключения инфраструктуры и финансовой интеграции. Хотя это звучит достаточно безобидно, от китайского правительства ничего не следует принимать за чистую монету. В рамках инициативы предусмотрено финансирование инфраструктурных проектов в менее развитых странах, при этом финансирование привязано к контрактам, заключаемым с китайскими компаниями (обычно государственными). Поскольку китайские компании обладают монополией на контракты, цены, как правило, завышены. Если страна объявит дефолт по долгу, она окажется под чрезмерным влиянием Китая, поскольку страна реструктурирует свой долг.

В случае Израиля либо китайская государственная компания Bright Food Group перекупает других участников торгов, чтобы купить контроль над израильской компанией Tnuva, либо государственная компания делает низкие ставки (ниже себестоимости), чтобы перекупить местные компании по контрактам на инфраструктуру. Примером может служить Китайская строительная компания, которая построила туннель Гилон и участвовала в строительстве туннеля Кармель и Красной линии легкорельсового транспорта Тель-Авива. Китайские компании, тоже принадлежащие правительству, также выиграли контракты на управление портом Хайфа, а также портами Ашдод и Эйлат. Контракты, как правило, заключаются на 25 лет. Теперь Китай управляет тремя из четырех портов Израиля в течение следующей четверти века. Китайские компании, опять же принадлежащие правительству, также превзошли израильские и европейские компании по поставкам автобусов. Все эти ставки были подозрительно намного ниже, чем ставки конкурирующие. По сути, китайское правительство субсидирует эти заявки в качестве тактики для победы в тендерах.

Порт Ашдод. Израиль (сс) Amos Meron

Правительство бывшего израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, возможно, поощряло китайские инвестиции в Израиль в качестве защиты от бойкота, отчуждения и санкций в США и Европе, но эти инвестиции (и субсидии) не являются дармовыми. Инициатива «Пояс и путь» направлена на расширение мировой гегемонии Китая. В отличие от сегодняшнего Запада (США и ЕС), китайцы не стесняются обусловливать собственные экономические отношения своими внешнеполитическими целями. Плюс Китай не терпит инакомыслия — как внутреннего, так и внешнего; частные инвестиции в Израиль компаний США и ЕС не находятся под контролем их соответствующих правительств, зато все китайские инвестиции, государственные и иные, зависят от их правительства.

Тем не менее прямой запрет китайских инвестиций в Израиль и участие Китая в государственных тендерах были бы политически и дипломатически проблематичными. Скорее, более приемлемой оказалась бы более широкая политика запрета государственным компаниям участвовать в таких проектах. Другие страны (например, Объединенные Арабские Эмираты) также использовали государственные компании в качестве средств для инвестирования в Израиль, что также будет затронуто. Следует отметить, что, когда Bright Foods Group перекупила других инвесторов для Tnuva, израильское министерство иностранных дел возражало против продажи из опасения, что любая попытка регулировать компанию станет дипломатической проблемой, поскольку Bright Foods принадлежит правительству Китая. Эта озабоченность послужила бы основанием для запрета государственным компаниям участвовать в местных тендерах.

Модель завода «Тнува» на выставке «Мини-Израиль» (сс) עט הזמיר

Аналогичным образом, антидемпинговые правила Всемирной торговой организации могут быть использованы для запрета китайским или другим компаниям выигрывать внутренние контракты с предложениями ниже себестоимости. В соответствии с Антидемпинговым соглашением ВТО, продукт должен рассматриваться как сбрасываемый (т. е. вводимый в торговлю другой страны по цене ниже его обычной стоимости), если экспортная цена продукта, экспортируемого из одной страны в другую, меньше сопоставимой цены в ходе обычной торговли для аналогичного продукта, предназначенного для потребления в стране-экспортере. Компании будут сбрасывать свою продукцию в другой стране, пытаясь вытеснить местных конкурентов из бизнеса. Они делают это, продавая продукцию по ценам ниже себестоимости, с которыми не могут соревноваться внутренние конкуренты. И отечественная компания либо уйдет с этого конкретного рынка, либо обанкротится. Хотя на начальном этапе потребители могут извлечь выгоду из более низких цен, как только отечественные фирмы будут вытеснены с рынка, иностранная фирма поднимет цены и обманет внутреннего потребителя. Точно так же, когда китайские государственные компании вкладываются в израильскую экономику, мы можем временно извлечь из этого выгоду, но в долгосрочной перспективе мы дорого заплатим.

Более того, напряженность в отношениях между Китаем и США в настоящее время высока. Неужели мы действительно хотим оказаться в центре их дипломатического раскола, когда Израиль уже находится в уязвимом месте с точки зрения прогрессивной ветви Демократической партии? Произраильские сторонники рекламируют «общие ценности» между Израилем и США как причину непоколебимой поддержки Америкой еврейского государства. Останется ли этот аргумент в силе, если мы продолжим оставаться в тех же отношениях с автократическим правительством Китая?

Израиль и США James Emery

Правительству нынешнего израильского премьер-министра Нафтали Беннетта было бы неплохо и запретить государственным компаниям участвовать в израильских тендерах (государственных и частных) и рассматривать предложения ниже себестоимости как демпинг. Еврейский народ заплатил такую высокую цену за свою независимость не для того, чтобы стать подчиненным государством Китая.