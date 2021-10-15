Бишкек, 15 октября, 2021, 16:52 — ИА Регнум. Объем внешнеторгового оборота Киргизии за восемь месяцев 2021 года составил $4 млрд 394 млн (315 млрд 421 млн рублей) и по сравнению с аналогичным периодом 2020 года увеличился на 19,7%. Об этом сообщили в национальном статистическом комитете.

Флаг Киргизии

Экспорт киргизских товаров снизился на 19,5% — до $1 млрд 52 млн (75 млрд 496 млн рублей). Импорт вырос на 41,4% — до $3 млрд 342 млн (239 млрд 925 млн рублей).

За это время республика наторговала с другими участниками Евразийского экономического союза более чем на $2 млрд 47 млн (146 млрд 972 млн рублей), что больше прошлогоднего показателя на 25,8%.

При этом Киргизия экспортировала в страны ЕАЭС продукцию на сумму свыше $481 млн (34 млрд 550 млн рублей) — это на 30% больше, чем за восемь месяцев 2020 года.

А импортировала от партнёров по Союзу товары на сумму более $1 млрд 566 млн (112 млрд 422 млн рублей) — это на 24,5% больше прошлогоднего показателя.