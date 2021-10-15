Бишкек, 15 октября, 2021, 16:50 — ИА Регнум. Киргизия будет иметь большую прибыль, если станет развивать свою текстильную промышленность, внедряя корейские ноу-хау. Об этом заявил замдиректора отдела министерства торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи Ким Джонг Хён на заседании межправительственной комиссии, передаёт «Tazabek».

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По его словам, в ближайшие три года в Киргизии планируется запустить сразу несколько совместных киргизско-корейских проектов в текстильной и швейной сферах.

Также чиновник выразил надежду на то, что корейские технологии по развитию аквакультуры будут способствовать расширению и укреплению водной отрасли Киргизии, а это, в свою очередь, положительно скажется на продовольственной безопасности в Туркестанском регионе.

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