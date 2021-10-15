Санкт-Петербург, 15 октября, 2021, 17:14 — ИА Регнум. На 20-м километре внутреннего кольца Кольцевой автомобильной дороги Петербурга (КАД) в субботу, 16 октября, будут полностью перекрывать движение на участке между развязкой на пересечении с Выборгским шоссе и развязкой на пересечении с проспектом Энгельса.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Место перекрытия на КАД Петербурга

В отличие от обычных случаев ремонта дороги или установки новых информационных табло, в этот раз перекрытие понадобилось силовикам для проведения следственных действий, сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Движение будет полностью перекрыто сотрудниками МВД 16 октября в период 7:00 до 7:20 мск. Продолжительность перерыва движения не будет превышать 20 минут.

«Для обеспечения безопасности участников дорожного движения будут привлечены патрульные экипажи ГИБДД для регулировки движения», — сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» просит учесть информацию о перекрытии при планировании маршрутов следования.