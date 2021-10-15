Москва, , 16:49 — REGNUM Эсминец ВМС США DDG 90 Chafee предпринял попытку нарушить государственную границу РФ в Японском море, сообщает 15 октября Министерство обороны России.

Большой противолодочный корабль «Адмирал Трибуц» Mil.ru

Попытка была пресечена решительными действиями экипажа большого противолодочного корабля (БПК) Тихоокеанского флота «Адмирал Трибуц».

Уточняется, что 15 октября около 17:00 по местному времени эсминец Chafee (DDG 90) ВМС США подошёл к территориальным водам России и «предпринял попытку пересечения государственной границы».

БПК «Адмирал Трибуц» по международному каналу связи предупредил американский корабль о недопустимости его действий, а также уведомил, что эсминец ВМС США зашёл в район, закрытый для судоходства из-за «артиллерийских стрельб в рамках проходящего с 14 по 17 октября совместного российско-китайского учения «Морское взаимодействие-2021».

«После полученного предостережения эсминец Chafee, вместо изменения курса на покидание закрытого района поднял флаги расцвечивания, обозначающие подготовку к взлёту с палубы вертолёта, что означает невозможность изменения курса и скорости, и предпринял действия по нарушению государственной границы Российской Федерации в заливе Петра Великого», — сообщают российские военные

Большой противолодочный корабль «Адмирал Трибуц» изменил курс для вытеснения нарушителя от российских территориальных вод.

«Chafee, убедившись в решимости экипажа российского корабля не допустить нарушения государственной границы, изменил направление и в 17.50 отвернул на обратный курс, когда до БПК «Адмирал Трибуц» оставалось менее 60 метров», — сообщает Минобороны РФ.

«Действия экипажа эсминца Chafee ВМС США являются грубым нарушением международных правил предупреждения столкновения судов в море и российско-американского межправительственного соглашения о предотвращении инцидентов в открытом море и в воздушном пространстве над ним 1972 года», — подчёркивает российское военное ведомство.

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