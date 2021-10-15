Москва, 15 октября 2021, 16:49 — REGNUM Эсминец ВМС США DDG 90 Chafee предпринял попытку нарушить государственную границу РФ в Японском море, сообщает 15 октября Министерство обороны России.
Попытка была пресечена решительными действиями экипажа большого противолодочного корабля (БПК) Тихоокеанского флота «Адмирал Трибуц».
Уточняется, что 15 октября около 17:00 по местному времени эсминец Chafee (DDG 90) ВМС США подошёл к территориальным водам России и «предпринял попытку пересечения государственной границы».
БПК «Адмирал Трибуц» по международному каналу связи предупредил американский корабль о недопустимости его действий, а также уведомил, что эсминец ВМС США зашёл в район, закрытый для судоходства из-за «артиллерийских стрельб в рамках проходящего с 14 по 17 октября совместного российско-китайского учения «Морское взаимодействие-2021».
«После полученного предостережения эсминец Chafee, вместо изменения курса на покидание закрытого района поднял флаги расцвечивания, обозначающие подготовку к взлёту с палубы вертолёта, что означает невозможность изменения курса и скорости, и предпринял действия по нарушению государственной границы Российской Федерации в заливе Петра Великого», — сообщают российские военные
Большой противолодочный корабль «Адмирал Трибуц» изменил курс для вытеснения нарушителя от российских территориальных вод.
«Chafee, убедившись в решимости экипажа российского корабля не допустить нарушения государственной границы, изменил направление и в 17.50 отвернул на обратный курс, когда до БПК «Адмирал Трибуц» оставалось менее 60 метров», — сообщает Минобороны РФ.
«Действия экипажа эсминца Chafee ВМС США являются грубым нарушением международных правил предупреждения столкновения судов в море и российско-американского межправительственного соглашения о предотвращении инцидентов в открытом море и в воздушном пространстве над ним 1972 года», — подчёркивает российское военное ведомство.
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