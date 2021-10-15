Обнинск, Калужская область, 15 октября, 2021, 16:50 — ИА Регнум. Обнинское научно-производственное предприятие «Технология» им. А.Г. Ромашина (головная организация Госкорпорации «Ростех») Калужской области приняло участие во Всероссийской акции «Неделя без турникетов», организованной Союзом машиностроителей России в рамках проекта «Работай в России». В связи с ограничениями, обусловленными пандемией, знакомство с предприятием для обнинских школьников было организовано онлайн, сообщил15 октября корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор предприятия Андрей Силкин.

Technologiya.ru Молодой специалист обнинского научно-производственного предприятия «Технология»

Молодые сотрудники научно-производственных направлений «Технологии» по видеосвязи рассказали старшеклассникам обнинской школы № 13 об истории предприятия, уникальной продукции и специфике работы. Школьники познакомились с научными достижениями и возможностями, которые дает ведущий научный центр страны молодым специалистам. Старшеклассники задали производственникам много вопросов, в том числе о создании новых материалов, условиях труда, порядке трудоустройства, а также целевом обучении в ведущих технических вузах России.

«Обеспечение преемственности кадров на производстве и в научных лабораториях требует непрерывной работы. Мы начинаем её в школах. И даже в условиях пандемии находим возможность показать ребятам, как мы трудимся, ответить на их вопросы. Надо отметить, что ежегодно 100% наших целевиков являются выпускниками обнинских школ», — отметил Андрей Силкин.