Ош, Киргизия, 15 октября, 2021, 16:47 — ИА Регнум. В Чон-Алайском районе Ошской области Киргизии в этом году благодаря хорошей погоде собрали хороший урожай картофеля, зерновых колосовых культур и кормовых трав, сообщает 14 октября Turmush.

Иван Шилов ИА REGNUM Киргизия

В районе засеян на 71 га больше, чем в прошлом году, а цена на рынке за один килограмм картофеля составляет 25−28 сомов (21−24 рубля). При этом фермеры Чон-Алайского района заключили контракты с другими районами Ошской области и Узбекистаном, которые закупают и продают картофель по цене до 35 сомов (30 рублей). В этом году труд крестьян окупился.

«В прошлом году зерновые культуры (ячмень, пшеница) были посеяны на площади 3530 га. В этом году засеяно 3500 га, что на 30 га меньше, чем в прошлом году. Но урожайность в среднем выросла более чем на 0,3 центнера с гектара по сравнению с прошлым годом. В некоторых местах было получено 40−50 центнеров», — рассказал начальник районного управления аграрного развития Муса Исираилов.

ИА REGNUM напоминает, что в целом по Киргизии в 2020 году произошло снижение объемов выращенного картофеля на 3,4% — в 2020 году накопано лишь чуть больше 1 млн. тонн этой сельхозкультуры. В 2021 году значительная часть киргизских фермеров столкнулась с жарой и дефицитом поливной воды — в некоторых районах страны посевы было уничтожено около 20−30% посевов.