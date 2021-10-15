В Оренбуржье возбудили уголовное дело по факту заточения четырёх детей
Гай, Оренбургская область, 15 октября, 2021, 16:56 — ИА Регнум. В Оренбургской области по факту заточения четырех маленьких детей в квартире возбудиди уголовное дело. Из ролиции материалы пеиеданы в СУ СКР по региону, сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Оренбуржья Анна Филиппова.
Многодетной матери икриминируют совершение преступления по статье 125 УК РФ («Заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни или здоровья состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению по малолетству, старости, болезни или вследствие своей беспомощности, в случаях, если виновный имел возможность оказать помощь этому лицу и был обязан иметь о нем заботу либо сам поставил его в опасное для жизни или здоровья состояние»).
Как уже сообщало ИА REGNUM, в Гае четверо детей в возрасте от четырех месяцев до семи лет более суток оставались в закрытой квартире одни, пока их мать находилась в Орске.
Ранее прокуратура инициировала в судебном порядке лишение женщины родительских прав.