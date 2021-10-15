Гай, Оренбургская область, 15 октября, 2021, 16:56 — ИА Регнум. В Оренбургской области по факту заточения четырех маленьких детей в квартире возбудиди уголовное дело. Из ролиции материалы пеиеданы в СУ СКР по региону, сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Оренбуржья Анна Филиппова.

Kaluga.sledcom.ru Уголовное дело

Многодетной матери икриминируют совершение преступления по статье 125 УК РФ («Заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни или здоровья состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению по малолетству, старости, болезни или вследствие своей беспомощности, в случаях, если виновный имел возможность оказать помощь этому лицу и был обязан иметь о нем заботу либо сам поставил его в опасное для жизни или здоровья состояние»).

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Гае четверо детей в возрасте от четырех месяцев до семи лет более суток оставались в закрытой квартире одни, пока их мать находилась в Орске.

Ранее прокуратура инициировала в судебном порядке лишение женщины родительских прав.