Сыктывкар, 15 октября, 2021, 16:44 — ИА Регнум. В Коми число жертв ковида выросло до 1878 — за последние сутки инфекция унесла шесть жизней. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе.

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По данным штаба, 14 октября в регионе было выявлено 270 случаев заболевания COVID-19. Наибольший прирост отмечен в Сыктывкаре — 85 и Ухте — 56. Всего под медицинским наблюдением находятся 11 069 человек.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, за сутки в России от ковида скончались почти тысяча человек.