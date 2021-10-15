Москва, 15 октября, 2021, 16:44 — ИА Регнум. В России с 17 октября вступает в силу новый порядок выезда детей за границу. Об этом сообщили 15 октября в пресс-центре МВД России.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Заграничные паспорта

Согласно новым правилам, теперь любой из родителей несовершеннолетнего может заявить о несогласии на его выезд из России на определённый срок. При этом заявитель вправе установить как общий запрет на выезд ребёнка, так и запрет на выезд в конкретное государство или несколько стран. МВД должно будет заранее уведомлять мать или отца о том, что другой родитель запретил выезд.

Также предусмотрено, что законный представитель ребёнка, заявивший о запрете его выезда из России, сможет сам вывозить ребёнка за рубеж при условии, что сам является гражданином России.

Родителям без российского гражданства нельзя будет вывезти несовершеннолетнего за рубеж, если они ранее сами установили запрет на это. В то же время у родителей, подавших заявление о несогласии на выезд ребёнка, появится возможность независимо от гражданства отозвать свое заявление во внесудебном порядке через любое подразделение по вопросам миграции или дипломатическое представительство.

Новыми правилами также предусмотрено, что срок рассмотрения заявлений на запрет выезда ребёнка будет сокращён с пяти до двух рабочих дней.