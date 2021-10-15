Штат Луизиана, США, 15 октября, 2021, 16:45 — ИА Регнум. Пятеро подростков 14 октября поздно вечером сбежали из тюрьмы в штате Луизиана, США, одолев двух охранников, причем четверо из заключенных скрылись на автомобиле, сообщает 15 октября Fox News.

Цитата из к/ф «Побег из Шоушенка». реж Фрэнк Дарабонт. 1994.США Побег

Заключенные сбежали из центра содержания несовершеннолетних в Батон-Руж, сообщил сержант полиции Жан МакКнили. Четверо уехали на пикапе, а пятый ушел пешком.

Тот заключенный, что пытался убежать по земле, был пойман первым, сообщают местные СМИ. Трое из четырех, уехавших на автомобиле, были найдены позже, а пикап был возвращен. Последний заключенный остается до сих пор не пойманным.

Как сообщало ИА REGNUM, в США из тюрьмы в штате Алабама сбежали 12 человек, среди них — опасные преступники.