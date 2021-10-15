Москва, 15 октября, 2021, 16:41 — ИА Регнум. Правительство России расширило программу поддержки авиаперелётов для льготных категорий граждан, проживающих в Дальневосточном федеральном округе (ДФО), сообщает 15 октября сайт правительства.

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Распоряжение о выделении дополнительных средств в размере 349,6 млн рублей подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Билеты по сниженным тарифам могут приобрести члены многодетных семей, инвалиды, женщины старше 55 лет и мужчины от 55 лет, а также молодёжь до 23 лет. Программа позволяет на льготных условиях совершать перелёты с Дальнего Востока в другие страны и обратно.

В правительстве подсчитали, что благодаря дополнительным средствам льготные билеты смогут приобрести 42 тыс. человек. При этом регистрацию по месту проживания в округе иметь не обязательно.