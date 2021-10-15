Орел, 15 октября, 2021, 16:47 — ИА Регнум. Руководитель казённого учреждения Орловской области «Орёлгосзаказчик», подозреваемый в хищении бюджетных средств, задержан 15 октября, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры региона.

City-yaroslavl.ru Детский лагерь

В отношении чиновника возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий. В основу легли материалы проверки по вопросам законности расходования бюджетных средств при реализации федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016−2020 годы». Установлено, что «Орёлгосзаказчик» заключил государственный контракт с ООО «Регион Спорт Строй» на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа на территории детского спортивно-оздоровительного лагеря «Ветерок». Объект не имеет полной готовности к сдаче, однако сотрудники казённого учреждения подписали документы о приёмке с последующей оплатой.

Обвинение в халатности уже предъявлено главному специалисту отдела строительного контроля «Орёлгосзаказчика». Ход и результаты расследования уголовного дела остаются на контроле прокуратуры.