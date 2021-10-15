Сан-Матео, США, 15 октября, 2021, 16:33 — ИА Регнум. Разработчики игровой платформы Roblox хотят добавить неё многослойную одежду для аватаров игроков. Об этом компания объявила 15 октября на своей ежегодной конференции для разработчиков.

Компания Roblox Corporation Логотип игровой онлайн-платформы Roblox

Авторы Roblox отметили, что предметы одежды будут правильно сидеть на фигуре персонажа даже в том случае, если аватар не будет похож на человека. Пока эта функция присутствует лишь в бета-версии редактора аватаров Roblox Studio, нет информации о том, когда она появится на основной платформе.

https://twitter.com/Bloxy_News/status/1448731709118181376

Напомним, Roblox — это платформа, пользователи которой могут создавать собственные видеоигры и показывать их другим геймерам. Релиз её первой версии состоялся 1 сентября 2006 года.