Игровая платформа Roblox даст аватарам геймеров многослойную одежду
Сан-Матео, США, 15 октября, 2021, 16:33 — ИА Регнум. Разработчики игровой платформы Roblox хотят добавить неё многослойную одежду для аватаров игроков. Об этом компания объявила 15 октября на своей ежегодной конференции для разработчиков.
Авторы Roblox отметили, что предметы одежды будут правильно сидеть на фигуре персонажа даже в том случае, если аватар не будет похож на человека. Пока эта функция присутствует лишь в бета-версии редактора аватаров Roblox Studio, нет информации о том, когда она появится на основной платформе.
https://twitter.com/Bloxy_News/status/1448731709118181376
Напомним, Roblox — это платформа, пользователи которой могут создавать собственные видеоигры и показывать их другим геймерам. Релиз её первой версии состоялся 1 сентября 2006 года.