Вашингтон, , 16:29 — REGNUM С 8 ноября 2021 г. в США снимаются ограничения на въезд для полностью привитых от COVID-19 иностранных граждан, сообщает 15 октября Reuters.

Паспорт с отметками (сс) Charly_7777

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Как уточнил источник в Белом доме, сегодня, 15 октября, официально будет объявлено, что введённое Вашингтоном в марте прошлого года ограничение для иностранцев, предусматривающее разрешение на въезд в страну только в случае крайней необходимости, снимается.

Въезд для полностью привитых будет разрешён как при наземных, так и при авиаперевозках.

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