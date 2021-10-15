Петрозаводск, 15 октября, 2021, 16:39 — ИА Регнум. Глава Карелии ответил жителям региона на самые частые вопросы по введенным с 15 октября QR-кодам, которые необходимо предъявлять при входе в кафе, театры, фитнес-центры, а также при госпитализации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Проверка QR-кода

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По словам губернатора, при посещении поликлиники, а также при обращении за скорой и неотложной помощью никаких дополнительных документов не требуется. «Ее оказывают, как и прежде, без каких-либо ограничений», — подчеркнул Артур Парфенчиков.

Однако он уточнил, что с 1 ноября для оказания плановой медпомощи в стационарах обязателен отрицательный ПЦР-тест, полученный не ранее чем за пять дней до поступления.

«В случае, если вы вакцинированы или переболели в течение полугода коронавирусом, дополнительно предоставляется персональный QR-код либо справка о прохождении вакцинации или перенесенном заболевании», — указал глава Карелии.

При посещении общественных мест, таких как фитнес-центры и бассейны, заведения общепита, культурно-досуговые организации, а также массовых мероприятий, необходимо предъявлять один из трех документов: QR-код, справку о вакцинации или перенесенном заболевании коронавирусом, отрицательный ПЦР-тест.

«Проведение массовых мероприятий разрешено в помещениях с численностью до 50 человек, на открытом воздухе — с численностью до 100 человек при условии предъявления участниками одного из трех документов (QR-кода, справки о вакцинации или перенесенном заболевании коронавирусом, отрицательного ПЦР-теста)», — заметил Парфенчиков, напомнив, что в кино и театрах действует иное ограничение — наполняемость кинозала должна составлять не более 50% от максимально возможной. При проведении театрально-концертных мероприятий наполняемость зала не должна превышать 75%, спортивных мероприятий — 30%.

Поскольку детям и подросткам до 18 лет прививку от коронавируса не делают, то и система QR-кодов на них не распространяется. Никаких справок и дополнительных документов им не требуется. Однако дети до 14 лет не могут находиться в торговых центрах без взрослых.

«Для заселения в гостиницы гостей, прибывших из других регионов, необходим QR-код либо справка о перенесенном заболевании или вакцинации либо отрицательный ПЦР-тест. Однако эти требования не распространяются на гостиницы и отели, получившие паспорт коллективного иммунитета», — пояснил Артур Парфенчиков.

Отметим, по данным оперштаба, в Карелии с начала пандемии выявлено 69 693 носителя коронавируса, в том числе 7697 детей. За минувшие сутки в республике было выявлено 269 новых зараженных, что на 13 человек меньше, чем днем ранее. Из новых выявленных только трое прошли вакцинацию от коронавируса.

В настоящий момент на лечении в стационарах Карелии с ковидом находятся 828 человек. Состояние 39 из них врачи оценивают как тяжелое, в том числе у одного привитого пациента.

Выздоровели за время пандемии в Карелии 66 061 человек, в том числе 7313 детей. Из них за минувшие сутки были выписаны по выздоровлению 234 человека. Умерли 926 пациентов с ковидом, в том числе четыре летальных исхода были зарегистрированы 14 октября.