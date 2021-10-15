Рим, 15 октября, 2021, 16:28 — ИА Регнум. На территории древнеримского города Геркуланум, переставшего существовать после извержении вулкана Везувий в 79 году н.э., археологи нашли скелет мужчины, погибшего под пеплом и газом, сообщает 15 октября телеканал RaiNews24.

Paul Fenton Геркуланум

Находку итальянских археологов министр культуры Италии Дарио Франческини уже назвал «сенсационным открытием».

Учёные нашли частично поврежденный скелет мужчины в возрасте 40−45 лет, который погиб во время извержения вулкана Везувий в 79 году. По мнению исследователей, волна вулканического пепла и газа настигла жителя древнего города недалеко от берега моря, где он пытался спастись.

Напомним, древнеримские города Помпеи и Геркуланум, засыпанные вулканическим пеплом Везувия почти две тыс. лет назад, внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.