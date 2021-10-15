Мурманск, 15 октября, 2021, 16:25 — ИА Регнум. Правительство Мурманской области постановило ввести в торговых центрах региона обязательную термометрию посетителей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе.

Pixabay.com Торговый центр

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«Согласно постановлению Правительства Мурманской области, у собственников торговых центров, торгово-развлекательных центров и гипермаркетов появится обязанность проводить бесконтактную термометрию посетителей при входе. Постановление вступает в силу с 18 октября», — сообщили в штабе.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мурманской области за сутки число больных ковидом пополнили 203 человека.