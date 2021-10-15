Ярославль, 15 октября, 2021, 16:24 — ИА Регнум. Участники первой встречи с врио губернатора Ярославской области Михаилом Евреваым поделились с корреспондентом ИА REGNUM своими ожиданиями от нового главы региона. На встречу были приглашены руководители областной думы, депутаты Госдумы от региона, главы районов области, уполномоченные по правам, руководители общественной палаты и другие деятели.

Yarregion.ru Представление Михаила Евраева

«Жду развития. Я глава Угличского района, соответственно, хочу, чтобы Углич развивался. Вопросы есть, они всегда были. Самый проблемный вопрос у нас в районе — это дороги. Хотелось, чтобы в этом направлении работа строилась серьёзно. Жду, чтобы работали в одной команде и губернатор, и правительство, и департаменты. И, соответственно, мы, как главы», — сказал глава Угличского района Анатолий Курицин.

Ректор ЯрГУ им. П.Г. Демидова полагает, что у нового губернатора есть хороший потенциал, залогом которого является образование.

«Новый губернатор имеет соответствующее образование в области экономики, юриспруденции, что позволяет принимать управленческие решения, — сказал ректор Ярославского государственного университета Александр Русаков. — И, главное, это «цифра», информационные технологии. Поэтому есть очень много поводов продолжать те проекты, которые были. Мы с удовольствием в это включимся, тем более, что наши программы являются частью программ развития области».

Заместитель председателя областной думы Антон Капралов надеется на решение проблем своего района.

«В Ростовском районе, который я представляю, требуют решения проблемы дорог и сферы ЖКХ т — это чистая вода, канализация. Нужно развивать и сферу культуры. Жду эффективной работы для того, чтобы процветала Ярославская область. У нас была довольно-таки хорошая коммуникация с Дмитрием Юрьевичем Мироновым. Уверен, что и в будущем коммуникации будут сохранены и взаимодействие между правительством Ярославской области и областной думой будет более эффективным», — сказал Антон Капралов.

Уполномоченный по правам человека в регионе Сергей Бабуркин ждёт от нового главы региона «современной открытой политики».

«Жду внимания к проблемам общества, нуждам людей. Активного, позитивного отношения к обеспечению, защите и соблюдению прав человека. За время работы Дмитрия Миронова институт уполномоченных по правам человека в Ярославской области укрепился, занял своё место в системе защиты и обеспечения прав человека. Я надеюсь, что эта тенденция будет продолжена», — сказал Бабуркин.

Уполномоченный по правам ребёнка Михаил Крупин ожидает от губернатора содействия в продвижении инициатив по защите прав детей.

«Анна Кузнецова (экс-уполномоченный по правам ребёнка при президенте — ИА REGNUM) стала вице-спикером Госдумы. Много инициатив, которые разрабатывались и уполномоченными субъектов федерации, сегодня будут рассматриваться думой. В том числе принятие закона о многодетных семьях. Поэтому работа предстоит большая. У нас всегда взаимодействие было с губернатором хорошее, надеюсь, оно продолжится. Главное, что есть у нас в стране — это дети. Не зря мы приняли поправку в Конституцию в 67 статью, что «нет будущего России без детей». Важно, чтобы у нас была рождаемость, и чтобы дети были здоровы», — сказал Михаил Крупин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, врио губернатора Ярославской области 15 октября представил полпред президента в ЦФО Игорь Щёголев.