Люберцы, Московская область, 15 октября, 2021, 16:25 — ИА Регнум. Больше всего новых пациентов с коронавирусной инфекцией на территории Подмосковья за минувшие сутки выявлено в Люберцах. Об этом 15 октября сообщает Московский областной штаб по борьбе с распространением COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В общей сложности число подтвержденных случаев на территории этого городского округа увеличилось за сутки на 320 человека. Следом за Люберцами идет Одинцово, где за этот же период официально подтверждено заражение новой инфекцией 202 человек. На третьем месте расположился Солнечногорск, где COVID-19 диагностировали у 126 человек.

Всего за последние сутки в Московской области зарегистрировали 2110 новых случаев COVID-19. Отметим, что по состоянию на 15 октября в десяти городских округах региона не было обнаружено ни одного нового случая коронавирусной инфекции.