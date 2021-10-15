Мурманск, 15 октября, 2021, 16:17 — ИА Регнум. В Мурманске сегодня, 15 октября, открылся первый международный фестиваль музеев Арктики. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном краеведческом музее, гостей ждут не только выставки, презентации музеев, но и просмотр фильмов, мастер-классы и игровые программы.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Музей

«Фестиваль музеев Арктики — очень важное событие, — заявил на открытии и. о. регионального министра культуры Тимур Давлетшин. — Это старт большого пути для всех участников, обмен опытом, поиск новых форм работы. Вся территория Мурманской области входит в Арктическую зону, а Мурманск является ее столицей, форпостом. Надеюсь, все участники и гости получат положительный опыт, массу эмоций, впечатлений, смогут познакомиться с музеями, расположенными в других регионах и через них — с самими этими регионами. Это станет дополнительной мотивацией посетить соседние области».

Международный фестиваль музеев Арктики продлится три дня. Завершится мероприятие в воскресенье 17 октября — день 95-летия Мурманского областного краеведческого музея.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ростове-на-Дону стартовал фестиваль польских фильмов.