Москва, , 16:15 — REGNUM Президент Венесуэлы Николас Мадуро направил письмо российскому президенту Владимиру Путину, заявил 15 октября в Москве вице-президент Венесуэлы по вопросам экономики и финансов Терек Эль-Айссами.

Венесуэла Rufino

Письмо передано через заместителя главы российского правительства Юрия Борисова.

Об этом Терек Эль-Айссами сообщил журналистам после заседания межправительственной российско-венесуэльской комиссии высокого уровня.

«В рамках заседания я воспользовался возможностью и торжественно вручил господину Борисову письмо президента Боливарианской республики Венесуэла Николаса Мадуро в адрес президента Российской Федерации Владимира Путина, а также письмо вице-президента Венесуэлы своему партнеру господину Борисову», — сказал Эль-Айссами.

Содержание письма не раскрывается.

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