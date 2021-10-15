Вашингтон, 15 октября, 2021, 16:13 — ИА Регнум. Управление энергетической информации США (EIA) предупредило жителей о резком росте цен на отопление в случае холодной зимы. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Images Money Отопление

Так, если зима будет теплее средней на 10%, рост цены составит 22% для жителей США, кто топится газом, 29% для тех кто топится пропаном и 30% кто использует мазут.

Однако, отметили в EIA, если зима будет хотя бы на 10% холоднее средней, то этот рост составит уже 50%, 94% и 59% соответственно.

Как сообщало ИА REGNUM, власти США намерены выделить на реализацию национальной водородной стратегии $550 млрд.

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