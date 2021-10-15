Белвью, США, 15 октября, 2021, 16:09 — ИА Регнум. Студия Bungie изменит в онлайн-игре Destiny 2 характеристики винтовки Vex Mythoclast. Об этом 15 октября сообщает портал PCGamesN.

Destiny 2

Старший менеджер сообщества Bungie, известный под ником dmg04, написал в Twitter, что разработчики знают о том, что Vex Mythoclast является слишком мощной. Он добавил, что внести изменения в характеристики винтовки Bungie планирует в декабре.

«Цель не в том, чтобы ослабить её в ноль, но кажется, что кое-что настроить необходимо. Как только у нас будет больше информации, мы дадим вам знать», — написал dmg04.

https://twitter.com/A_dmg04/status/1448710930464862208

Напомним, Vex Mythoclast — это экзотическое энергетическое оружие в Destiny 2. В мире игры эта винтовка является артефактом с неизвестным происхождением, который по какой-то причине могут использовать люди.