Минск, 15 октября, 2021, 16:06 — ИА Регнум. Александр Лукашенко 15 октября подписал указ № 391 «О стабилизации финансового состояния организаций». Как сообщает пресс-служба президента Белоруссии, новый документ «принят в целях оптимизации долговой нагрузки предприятий реального сектора экономики в условиях пандемии, повышения эффективности их работы в сложных экономических условиях».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Лукашенко

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«Указом предусматривается расширение полномочий ОАО «Агентство по управлению активами» с распространением его деятельности на все предприятия реального сектора экономики», — сказано в официальном комментарии.

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