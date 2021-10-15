Джакарта, 15 октября, 2021, 16:06 — ИА Регнум. Банк Индонезии прогнозирует инфляцию на уровне 0,08% в октябре 2021 года, сообщает Antara.

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Предположительно, инфляция составит 1,62% в год.

Банк Индонезии продолжит укреплять связи с правительством и соответствующими органами, чтобы время от времени внимательно следить за динамикой распространения COVID-19 и его влиянием на экономику Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, министр туризма и креативной экономики Индонезии Сандиага Уно пригласил ряд послов стран Европейского союза обсудить сотрудничество в сфере туризма.