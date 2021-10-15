Курган, 15 октября, 2021, 16:05 — ИА Регнум. В Курганской области за сутки подтверждено 175 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 58 зафиксированы в Кургане, сообщает 15 октября региональный оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 172 случая.

Всего с начала пандемии в Курганской области, по данным штаба, на 15 октября 2021 года выявлено 35 858 случаев заражения коронавирусом. По информации сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», в регионе к 15 октября вылечились 32 114 человек, скончались 748 пациентов с COVID-19 (на одного человека больше, чем днём ранее).