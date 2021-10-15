Мурманск, 15 октября, 2021, 16:04 — ИА Регнум. В Мурманской области за сутки коронавирус выявили у 203 человек. Общее число подтверждённых случаев заболевания ковидом с начала пандемии выросло в регионе до 75 231.

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По данным оперштаба, 14 октября в Мурманской области скончались девять пациентов с подтверждённым COVID-19. Всего в регионе зарегистрировано 2188 летальных случаев.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в России жертвами ковида стали 999 человек.