Минск, , 16:02 — REGNUM «Во время посещения БелАЭС 13 октября государственный секретарь Совета безопасности Республики Беларусь Александр Вольфович прокомментировал отдельные заявления беглых в отношении атомной станции и ситуации в нашей стране», — сообщает белорусское госинформагентство «БелТА». Под «беглыми» пропагандисты и силовики понимают сограждан, вынужденных покинуть постсоветскую республику из-за угроз репрессий.

В Белоруссии Иван Шилов © ИА REGNUM

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Накануне представители белорусской политэмиграции посетили немецкий город Нюрнберг, где состоялся знаменитый международный трибунал над нацистскими преступниками. Дав характеристику государственному терроризму в Белоруссии и рассказав о сборе доказательств обвинения Александра Лукашенко и его окружения, оппозиционеры заявили о подготовке нового процесса — над «режимом», который, по их мнению, является «фашистским» и виновным в преступлениях против граждан Белоруссии, а также мира и человечности.

Отвечая на «отдельные заявления» неназванных лиц, глава белорусского совбеза заявил: «Логика их приоритетов понятна: чем хуже для страны, тем лучше. Чем больше обвинений, тем больше им выдадут «печенек». Конечно, свою порцию грязи они выдали и по поводу станции. Вместе с тем мы видим и знаем, какие их окружают «экономисты», «финансисты» и тому подобное: абсолютно некомпетентные, неопытные, ничем и нигде себя не проявившие на практике — ни в государственной, ни в коммерческой, ни в какой-либо иной деятельности (как они собирались управлять страной?). Поэтому все, что они говорят, следует воспринимать с точностью до наоборот. Повторю, они не владеют абсолютно никакой достоверной информацией ни по одной из тем, о которых обычно разглагольствуют, и не разбираются в них».

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«К слову, хотел бы кратко прокомментировать их очередные месседжи по поводу Нюрнбергского процесса и так далее, поскольку считаю недопустимым слышать об этой частице нашей Победы над фашизмом от людей, которые сами, по сути, являются предателями, — добавил госсекретарь белорусского совбеза. — Прежде всего напомню, что процесс в Нюрнберге проходил в отношении нацистов, осуществивших в том числе заговор с целью совершения преступных действий. Поэтому как раз таки Тихановская, Латушко и иже с ними — это первоочередные фигуры для нового Нюрнберга. В соответствии с национальным законодательством и мировой процессуальной практикой они уже обвиняются в совершении уголовных преступлений. Причем речь идет о преступлениях, за которые в большинстве стран их бы тоже осудили. Им ли рассуждать о верховенстве закона? Считаю, что в большей степени они должны думать, как им приехать в Белоруссию, понести наказание с учетом раскаяния и жить дальше как обычным людям»