Бишкек, 15 октября, 2021, 16:02 — ИА Регнум. Согласно прогнозам аналитиков Международного валютного фонда, по итогам 2021 года рост индекса потребительских цен в Киргизии достигнет 13%. Такие данные приводятся в экономическом обзоре МВФ.

QuoteInspector Рост цен

Также эксперты фонда считают, что за 2022 год цены в республике должны будут увеличиться ещё на 7,8%.

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Вместе с тем, по их мнению, реальный рост валового внутреннего продукта Киргизии по итогам текущего года составит лишь 2,1%, а по итогам следующего — уже 5,6%.

Напомним, что по данным Международного валютного фонда, в 2020 году объем ВВП Киргизии снизился на 8,6%, а индекс потребительских цен вырос на 6,3%.

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