Минск, 15 октября, 2021, 15:58 — ИА Регнум. Не прошло и месяца, как участвующий в массовых политических репрессиях Государственный комитет судебных экспертиз Белоруссии признал факт успешных действий неназванных граждан в отношении имущества председателя ведомства. В опубликованном 15 октября заявлении ГКСЭ «безусловно» утверждается мотив и странная формулировка направленности деяния.

Amnesty.org Белоруссия

«1 октября 2021 года совершены преступные действия против жизни и здоровья семьи председателя Государственного комитета судебных экспертиз генерал-майора юстиции Волкова Алексея Александровича, что безусловно является местью за принципиальную государственную и гражданскую позицию, — сказано в официальном заявлении. — В результате циничных действий уничтожено имущество председателя Государственного комитета. Вопреки преследуемым целям, это преступление ещё больше сплотило коллектив Государственного комитета судебных экспертиз».

Авторы пафосного заявления от имени государственных судэкспертов не уточнили, что речь идёт о поджоге автомобиля Волкова. Подробности сообщали ранее СМИ и телеграм-каналы, за одну подписку на которые гражданам официально угрожают длительным лишением свободы. ГКСЭ — то ведомство, которое помогает сфабриковать обвинения в отношении диссидентов и обосновать приговоры на длительные сроки лишения свободы.

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«Правоохранительная система представляет собой монолит из сплоченных единомышленников. Ни личный состав, ни председатель Государственного комитета никогда и ни при каких обстоятельствах не отступят от добросовестного исполнения своих служебных обязанностей и данной присяги, — отмечено в публикации ведомства. — Сотрудники Государственного комитета возмущены совершенным посягательством на семью Волкова А.А., в связи с чем приняли решение поддержать своего руководителя и его близких».

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