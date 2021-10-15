Бишкек, 15 октября, 2021, 15:58 — ИА Регнум. Национальный банк Киргизии второй раз за месяц вышел на валютный рынок с интервенцией, — об этом 14 октября, сообщила пресс-служба финансового регулятора.

Nicolas Raymond Флаг Киргизии

Продано 10 миллионов долларов с расчетами на дату сделки и 20,2 миллиона долларов с расчетами, отличными от даты сделки. Всего с начала месяца Нацбанк потратил на поддержание курса сома $37,8 миллиона.

С начала года Нацбанк провел восемь интервенций, продав 348 миллионов 950 тысяч долларов.

Отметим, что Нацбанк Киргизии выходит на валютный рынок с интервенциями для стабилизации ситуации на валютном рынке.

ИА REGNUM напоминает: впервые за последние пять месяцев Национальный банк Киргизии провел интервенцию 28 сентября, продав $31,1 млн на внутреннем валютном рынке.

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