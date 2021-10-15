Москва, , 15:55 — REGNUM Расшитый золотом бархатный халат преподнёс министру иностранных дел России Сергею Лаврову израильский участник седьмого Всемирного конгресса российских соотечественников, проживающих за рубежом. Заседание транслировалось 15 октября в Сети.

Сергей Лавров Иван Шилов © ИА REGNUM

«И вам, человеку, который столько делает для сотрудничества и мира во всем мире, как маршалу соотечественников», — сказал участник из Израиля, подошёл к Лаврову и вручил ему расшитый чёрный халат.

Глава российского МИД поблагодарил за подарок, но не стал его надевать. Он пошутил, что «маршал соотечественников» — это председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников (КПРФ). Калашников на это ответил, что он — «генерал».

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